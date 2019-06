Risico's door laaggeletterdheid in de schoonmaak, bouw en industrie

De kans op fouten en ongelukken op het werk neemt toe doordat werknemers in sommige sectoren amper kunnen lezen of schrijven. Dat blijkt uit een studie van de Stichting Lezen & Schrijven.

De problemen zijn het grootst in de schoonmaakbranche. 40 procent van de schoonmakers kan geen etiketten op schoonmaakmiddelen lezen of een takenlijst afvinken. Op een gedeelde tweede plaats volgen hulpkrachten in bouw en industrie en mensen die productiemachines bedienen. In deze groepen kan 37 procent niet lezen of schrijven.

Aanbevelingen

Stichting Lezen & Schrijven vindt dat werkgevers het probleem moeten aanpakken. Werknemers die niet of slecht kunnen lezen of schrijven lopen extra risico's, kunnen zich op de arbeidsmarkt niet verbeteren en komen niet goed mee in de maatschappij. De stichting wil dat werkgevers leertrajecten opzetten, eventueel met hulp van brancheverenigingen.

Verder wil de stichting dat het UWV en gemeentelijke sociale diensten werkzoekenden, opgeleid op mbo-3-niveau of lager, standaard een taalvaardigheidstoets afnemen. Indien nodig moeten deze werkzoekenden doorgestuurd worden naar de juiste opleiding.

De overheid moet volgens de stichting meer investeren in volwasseneneducatie, zodat iedereen in de eigen buurt op eigen niveau lessen kan volgen.

Taalmaatjes

Joost Brinkhuis van schoonmaakbedrijf Asito erkent het probleem en probeert daar iets aan te doen. "Wij hebben dertig 'taalmaatjes' in onze organisatie. Dat zijn mensen die op een heel laagdrempelige manier mensen met praktische problemen helpen", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat kan gaan over waar ze op het werk tegen aanlopen, maar ook om een brief die ze van de gemeente of Belastingdienst krijgen."

Daarnaast heeft Asito een "taaltraject" om de taalvaardigheden van werknemers te verbeteren, zodat ze op het werk en daarbuiten beter kunnen lezen, schrijven en communiceren.