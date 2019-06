Patiënten maanden zonder huisarts: 'Kreeg steeds te horen dat er geen plek is'

Reacties verzekeraars

VGZ krijgt elke maand honderden telefoontjes van klanten die geen huisarts kunnen vinden. Het probleem speelt vooral in de regio's Tilburg en Alkmaar, zegt een woordvoerder. "Daar is een (sterke) vermindering van het aantal huisartspraktijken. Maar VGZ is tot nu toe in staat gebleken patiënten bij een huisarts onder te brengen."

Zilveren Kruis "krijgt maandelijks tussen de 150 en 300 telefoontjes per maand van mensen die hulp zoeken bij het vinden van een huisarts. Soms lukt het ons ook niet direct om een huisarts te vinden. Afgelopen jaar was dat bijvoorbeeld het geval in Leeuwarden, Diemen, (deel van) Rotterdam en lokaal in Drenthe."

"Op dit moment hebben we 84 verzekerden waarbij het nog niet gelukt is een huisarts te vinden. Vooral in Rotterdam en Emmen hebben we nu een issue. Vorige maand waren er in Leeuwarden 200 verzekerden op zoek naar een huisarts."

CZ herkent het probleem ook. Van alle telefoontjes van mensen die geen huisarts kunnen vinden, blijven er 50 patiënten over waarbij het nodig is dat de zorgverzekeraar bemiddelt. Meestal vinden zij dan alsnog een huisarts, maar er zijn uitzonderingen: "Het komt tussen de tien en twintig keer per jaar voor dat - ondanks bemoeienis van de zorgverzekeraar - er geen huisarts gevonden wordt. Als het niet lukt om te bemiddelen, wijzen we de patiënt op het zogeheten passantentarief." Dat betekent dat de patiënt na afloop van een consult contant met de huisarts afrekent en daarna de rekening bij de verzekeraar indient. "Bewerkelijk, maar dan heeft hij/zij in elk geval een huisarts."

Menzis krijgt zo'n 150 telefoontjes per maand. "Het speelt vooral in gebieden met een huisartsentekort. We zijn in deze gebieden ook in gesprek met de huisartsen wat we hieraan kunnen doen. In Twente is er bijvoorbeeld een website opgezet: www.huisartsintwente.nl"