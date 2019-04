De huisarts bezwijkt: 'Ik was meer manager dan dokter'

Stijging vrouwelijke huisartsen

Het aantal vrouwelijke huisartsen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Maar zij kiezen er vaak voor om in een deeltijd te werken. Dus voor iedere huisarts die met pensioen gaat zijn dan twee nieuwe huisartsen nodig.

De huisartsentekorten zijn het grootst in provincies als Noord-Holland-Noord, Drenthe, Groningen, de Achterhoek en Zuid-Limburg. Maar in Zeeland is de nood het hoogst. Daar zijn de komende vijf jaar meer dan honderd huisartsen nodig om het zorgniveau op peil te houden. De manier waarop tot nu toe geworven is, levert te weinig op.

Daarom wordt er een nieuwe wervingscampagne gestart, een initiatief van onder meer de provincie en de zorgverzekeraar. Het is een op de persoon toegespitste werving; een grote campagne om artsen en hun gezinnen over te halen naar Zeeland te komen. Met de data die ze verzamelen via de website zeelandlandinzee.nl proberen ze vacatures en potentiële kandidaten te 'matchen'.

Huisarts Van der Veen is net gestopt met zijn praktijk, maar gaat nog niet met pensioen. Hij gaat op een laag pitje verder als waarnemer. "Er valt een last van me af. De spanning en de continue verantwoordelijkheid begon zwaar te wegen."