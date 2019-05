Oud-Vestia topman Erik Staal betaalt miljoenen terug aan stichting Zuid-Afrika

In oktober 2018 werd duidelijk dat Van Nielen en zijn medebestuurder namens HASA beslag hadden laten leggen op Staals bankrekeningen, een huis van hem in Amsterdam en op de villa op Bonaire. Tegen Staal loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek wegens het verduisteren en witwassen van de miljoenen van de stichting, en valsheid in geschrifte.

Het nu door Staal betaalde bedrag betekent dat het OM in die strafzaak vooralsnog geen ontnemingsprocedure tegen hem zal opstarten, zo laat het Nieuwsuur weten.

Graaien

Staal werd in 2012 gedwongen om te vertrekken bij Vestia, nadat aan het licht kwam dat de corporatie zeer risicovolle beleggingen had gedaan, in de vorm van derivaten. Voor een totaalbedrag van 23 miljard euro. Toen de rente begon te dalen dreigde Vestia failliet te gaan. Staal vertrok, maar kreeg tot grote woede van onder meer Tweede Kamerleden een pensioenbedrag van 3,5 miljoen euro mee. Vestia moest worden gered door financiƫle bijdragen van alle corporaties in ons land.

Voormalig staatssecretaris van Volkshuisvesting Dick Tommel reageerde met afgrijzen op het optreden van Erik Staal. "Hij is veranderd van een behulpzaam en kundig iemand, tot iemand die ging graaien voor eigen gewin. Dat is dus wel op de glijbaan, helemaal naar beneden".