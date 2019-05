Kaarten in Europa opnieuw geschud: 'Europees Parlement krijgt meer invloed dan ooit'

De hoogleraar vindt het opvallend dat de uitslag in het bijzonder positief is voor de groene fracties. "Dat is dus duidelijk een zorg om het klimaat. Zeker in Duitsland, Ierland en ook in Nederland." En wat haar ook opvalt is dat er toch minder stemmen zijn gegeven aan de populisten. "Minder dan verwacht."

Te grote rol

Het Europees Parlement gaat niet over of je voor of tegen Europa bent, zegt Eckes. Ze zegt dat VVD-leider Mark Rutte een te specifieke boodschap had in de campagne: "Je bent voor of tegen Europa. Hij had geen duidelijke positie over Europa."

Morgenavond dineren alle EU-leiders om te praten over één ding: wie wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De eerste lijnen worden daar uitgezet. Nog geen namen, maar wel een poging om niet voor het blok gezet te worden door het Europese Parlement, zegt redacteur Brussel Bert van Slooten.

"Regeringsleiders als Emmanuel Macron en premier Mark Rutte zijn fel tegen een al te grote rol van het Europees Parlement. Zij beroepen zich op een tekst in de Europese verdragen die voorschrijft dat regeringsleiders slechts rekening hoeven te houden met de verkiezingsuitslag."

Bezorgd

Frans Timmermans, komt dan mogelijk in zicht. Absolute winnaar werd Timmermans zondagnacht niet. Van Slooten: "Maar met zijn statuur als de huidige tweede man van de Commissie en de man die voor een bescheiden heropleving van de sociaaldemocratie zorgde, dwingt hij respect af."

Eckes begrijpt het Timmermans-effect wel. "Mensen willen toch graag 'eigen' mensen in Europa en zijn bezorg over hun sociale positie en hebben zorgen over ongelijkheid. De sociaaldemocraten hebben het daarom goed gedaan. De uitslag laat vooral zien dat mensen in West- Europa bezorgd zijn over de gevolgen van de klimaatverandering en sociale thema's."