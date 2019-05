Van de hoofdredactie: welk debat het beste werkt

Toch hadden wij zelf ook vragen in de evaluatie. Moeten we, onder het mom van volledigheid, wel zoveel partijen mee laten doen? Waren de debatjes toch niet te kort? Zijn drie of vier mensen eigenlijk het maximum? En: als je heel streng inhoudelijk kijkt, is de kijker er dan wijzer van geworden?

Allemaal relevante vragen die we gaan meewegen bij volgende verkiezingen. Waarbij het interessant is dat het van tevoren als 'saai' gevreesde Spitzenkandidatendebat (maar twee mensen, sterk op de inhoud, niet live, maar opgenomen en gemonteerd om de scherpte erin te houden) verrassender uitpakte dan het debat in Delft (live, met veel kandidaten, vier snelle blokjes met meerdere deelnemers).

Eén partij per keer

Het is natuurlijk geen nieuwe discussie voor ons. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen besloten we als redactie om, anders dan alle andere keren, nauwelijks debatjes te doen, maar al onze energie te richten op één partij per keer. Naast de vele debatjes die er al bij de anderen zijn, was dit onderscheidend en hopelijk informatiever, zo was de gedachte.

Het resulteerde in twee weken thema-uitzendingen, deels vanuit onze studio in Hilversum, deels live vanuit Nieuwspoort in Den Haag, waarbij dus steeds één partij met de lijsttrekker centraal stond. Die werd kritisch geïnterviewd en geconfronteerd met het stemgedrag en de eigen achterban. Ook dat pakte destijds goed uit, we kregen goede reacties en recensies.