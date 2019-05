'Balie-Syriër' Abdelaziz A. was informant van de AIVD

Propagandafilmpje

Zo'n elf maanden na A.'s kennismaking met de AIVD werd A. landelijk nieuws nadat hij herkend werd in debatcentrum De Balie. Bronnen rond de inlichtingendiensten omschreven A. toen als "een zwaar geval". De achtergronden daarvan werden duidelijk uit de tenlastelegging in de zaak, afgelopen januari.

Daaruit blijkt dat de AIVD al in 2016 verschillende gesprekken afluisterde die A. voerde met familieleden. Daarin zou hij onder meer vertellen dat hij figureert in een propagandafilmpje van Jabhat Al-Nusra. In een ander audiobestand zei A. tegenover Broersma gezworen te hebben "niet meer te slachten, geen vrouw, geen man, niemand". Een aantal maanden nadat deze gesprekken werden opgenomen, nam de AIVD voor het eerst contact met A. op.

Peter Plasman, advocaat van A., wil bevestigen noch ontkennen dat zijn cliënt informant was van de AIVD. "Maar hier ga ik wel een punt van maken. De AIVD mag iedereen benaderen als informant, maar er is een eis van proportionaliteit. Met wie ga je als inlichtingendienst in zee? Uit zijn strafdossier rijst het beeld dat hij de tweede man van Al-Nusra zou zijn, hij zou zichzelf als 'slachter' hebben omschreven. Die informatie komt nota bene uit vertrouwelijke gesprekken die door de AIVD zelf getapt zijn."

"Die gesprekken vonden allemaal plaats voordat ze contact met hem legden. Dan komt de vraag aan de orde: als dat zijn profiel is, hoe kan je dan met hem als informant werken? Heb je dan als inlichtingendienst wel een goede inschatting gemaakt?", zegt Plasman.

Rechter

Ongeveer negen maanden na zijn laatste ontmoeting met de AIVD werd Abdelaziz A. opgepakt in zijn woning in Amsterdam op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Hoogleraar Beatrice de Graaf: "In zekere zin zit er een spanning op het werk van de AIVD aan de ene kant, en het OM aan de andere kant. Maar die spanning is onvermijdelijk. De AIVD heeft echt een andere functie. De AIVD moet vroegtijdig risico's in kaart brengen. Ze moeten investeren in informatiebronnen."

"Het OM heeft een hele andere functie: de openbare orde bewaken. Dat kan met elkaar botsen. De AIVD kan niet garant staan voor iedereen met wie ze praten", zegt De Graaf. Maar volgens haar is daarmee niet gezegd dat A.'s informantenrol door de rechter niet zal worden meegewogen.

"Misschien dat het wordt meegenomen in de strafmaat. Heeft iemand meegeholpen met het in kaart brengen van risico's? Dat zou verzachting kunnen zijn. Maar daarbij is waarschijnlijk wel de vraag of de informant ook echt bruikbare informatie heeft verstrekt."