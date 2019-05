Zo ging het eraan toe tijdens het grote Europese lijsttrekkersdebat

Arbeidsmigratie

Driehonderd miljoen Europeanen mogen overal in Europa leven, wonen en hun geld verdienen. Het is de basis van de Europese economische samenwerking.

En Nederland heeft baat bij goedkopere Europese arbeidskrachten uit Zuid- en Oost-Europa.

Maar juist dat leidt nu tot groeiende zorgen. Staan onze grenzen te wijd open voor arbeidskrachten uit andere Europese landen? Of moeten we het juist nog makkelijker maken om in heel Europa te werken en WW-uitkeringen mee te kunnen nemen naar het thuisland?

PvdA'er Frans Timmermans is tegen het "herstellen van de nationale grenzen". "Daar help je niemand mee en het kan niet meer in deze geglobaliseerde wereld." Hij pleit er juist voor om in te zetten op hogere lonen.

Over de fraude met WW-uitkeringen in Oost-Europese landen waar Nieuwsuur uitgebreid over heeft bericht, zegt Timmermans dat de arbeidsinspectie te slap heeft opgetreden. Hij pleit voor een Europese arbeidsautoriteit.

Marcel de Graaff (PVV) is daar fel op tegen. "Het is een typisch reflex om er dan op te wijzen dat er een Europese autoriteit moet komen. Daar moeten we vanaf." De Graaff vindt dat de aanpak van dit soort fraude nationaal beter gecontroleerd moet worden.