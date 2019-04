Nieuwsuur wint Tegel voor onderzoek financiering Syrische strijdgroepen

Nieuwsuur's Milena Holdert en Ghassan Dahhan (Trouw) hebben vanavond een Tegel gewonnen in de categorie Onderzoek voor hun onthullingen over de Nederlandse miljoenensteun aan Syrische strijdgroepen.

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag werden De Tegels vanavond uitgereikt. De Tegel is de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland.