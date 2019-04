Verbouwingssoap Binnenhof: geen 'klik' tussen ontwerper en Tweede Kamer

De aanloop naar de renovatie van het Binnenhof verloopt niet zonder slag of stoot. Er is onder Kamerleden onrust over de renovatieplannen. De Tweede Kamer streeft naar een 'sobere en doelmatige' renovatie, maar de plannen zouden te ambitieus zijn.

Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) betrekt nu architect Pi de Bruijn bij de renovatie. Dat was een wens van veel Kamerleden. Is dit voldoende om de zorgen bij Kamerleden over de verbouwing weg te nemen?

Onvrede

De plannen die hoofdarchitecten Ellen van Loon en Liesbeth van der Pol in eerste instantie indienden, vielen niet in goede aarde bij veel politici. Ze zouden te ambitieus zijn.

Zo had Van der Pol het idee om de foyer The Hall in de Eerste Kamer te slopen voor een trappenhuis en de balkonnetjes in de plenaire zaal te verplaatsen. Dat zagen veel senatoren absoluut niet zitten. Van der Pol is inmiddels vertrokken.

Ook de plannen voor het gebouw van de Tweede Kamer zouden te 'wild' zijn. "Het moet juist sober en doelmatig", zegt Tweede Kamerlid Jan Middendorp (VVD). "Dit gebouw is van ons allemaal. We liggen onder het vergrootglas van de samenleving en als politiek moeten we dit goed doen."

"Een likje verf is niet genoeg", zegt D66-Kamerlid Jessica van Eijs. "Maar we gaan niet voor onszelf een nieuw paleis bouwen. Het gaat om gemeenschapsgeld."

Geen klik

Staatssecretaris Knops erkent de onvrede over de aanpak van Van Loon en Van der Pol. "In de ontwerpen zijn aanpassingen aan het gebouw gedaan waarmee de gebruiker, zeg maar de Tweede Kamer, ongelukkig was. Er moet wel een klik zijn tussen de ontwerper en de gebruiker. Daar zat wat spanning op."

Inmiddels heeft Knops dus gekozen om een oude bekende te betrekken bij de renovatie: Pi de Bruijn. Hij ontwierp de Tweede Kamer in de jaren 80 en mag nu een plan maken voor de renovatie van datzelfde gebouw. De Bruijn diende eerder al als klankbord, maar krijgt nu een veel prominentere rol - ten koste van Van Loon, die dus een stapje terug zal moeten doen.

Maar het betrekken van De Bruijn neemt niet al het wantrouwen onder Kamerleden over de verbouwing weg, mede doordat het renovatieproject geheim is vanwege veiligheidsoverwegingen. "Dat is dus het probleem; we hebben bijna nog niets gezien", klaagt Van Eijs. "We krijgen brieven met een beetje informatie erin. En we horen van alles wat er in de krant staat maar we hebben nog weinig om echt op te controleren."

Van Eijs wil dat de staatssecretaris meer informatie geeft over de verbouwing. "Wij hebben meer informatie nodig en dat moet van hem komen."

'RVB moet teugels aantrekken'

En, zegt Van Eijs, "het RVB moet echt goed de controle over dit proces nemen." Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), onderdeel van Knops' ministerie, is verantwoordelijk voor het onderhoud van al het vastgoed van de overheid. "Het RVB moet strakker de teugels aantrekken want nu lijkt het niet alsof het proces heel soepel verloopt."

Middendorp is het daarmee eens. "Het Rijksvastgoedbedrijf moet goed de regie houden. De staatssecretaris moet er bovenop zitten. Hij moet zorgen dat hij het gaat halen binnen de gemaakte afspraken en de gestelde budgetten."