Pi de Bruijn mag 'eigen' Tweede Kamer gaan verbouwen

Staatssecretaris Knops komt tegemoet aan de wens van veel Kamerleden om architect Pi de Bruijn te betrekken bij de renovatie van het Binnenhof. De Bruijn (76) ontwierp in de jaren 80 van de vorige eeuw de nieuwbouw van de Tweede Kamer. Hij mag nu ook een plan maken voor de renovatie van het gebouw.

"Mede gelet op zijn kennis over dit gebouwdeel en de wens van de gebruikers ben ik voornemens om architect Pi de Bruijn een opdracht voor gebouwdeel N te geven", schrijft Knops op vragen van de VVD en D66. Gebouw N is het deel van het Binnenhof dat in 1992 werd opgeleverd en waar de plenaire zaal gevestigd is.

Er is veel te doen over de opknapbeurt voor het Binnenhof. Die is nodig, omdat de parlementsgebouwen verouderd en brandgevaarlijk zijn. De aanvankelijk aangetrokken hoofdarchitecten, Ellen van Loon en Liesbeth van der Pol, dienden plannen in die bij veel politici in verkeerde aarde vielen. Van der Pol, die een ingrijpend plan maakte voor het gebouw van de Eerste Kamer, is alweer vertrokken.

Veel te ambitieus

Ook de plannen voor de overkant van het Binnenhof, waar de Tweede Kamer is gevestigd, stuitten op verzet van Kamerleden. Ze vinden het allemaal veel te ambitieus. "Ons parlement was niet meer herkenbaar." Bovendien vinden ze dat ze veel te weinig informatie krijgen van het kabinet. Dat behandelt de hele renovatie als 'geheim' vanwege de veiligheidsaspecten.

De Kamerleden denken dat Pi de Bruijn wel een passend ontwerp kan maken voor het Tweede Kamergebouw. Sober en vooral niet te megalomaan.

In zijn beantwoording schrijft staatssecretaris Knops dat het voorlopig ontwerp al is aangepast om de Kamerleden tegemoet te komen. Zo blijft het ledenrestaurant gewoon op zijn plek naast de plenaire zaal en komt er geen extra grote (XL) vergaderzaal.

De aanpassingen en het aantrekken van Pi de Bruijn hebben volgens Knops geen gevolgen voor de planning en het budget van de renovatie van het Binnenhof. Die moet in september 2020 beginnen. Alle politici en ambtenaren verhuizen dan voor 5,5 jaar naar andere gebouwen in Den Haag. Voor het hele project is 475 miljoen euro uitgetrokken.

Vanmiddag overlegt de Tweede Kamer weer met Knops over de renovatie.