Staatssecretaris Blokhuis: 'Vaccinatiegraad geen reden tot paniek'

"We hoeven niet in paniek te raken, maar ik begrijp de onrust." Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis reageert op de (internationale) uitbraken van mazelen. De vaccinatiegraad is in Nederland nu onder de vereiste 95 procent gedaald. "Onder de 90 procent wordt het kritiek, maar dat is nog niet het geval."

De mazelen zijn weer helemaal terug van weggeweest. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) telt in het eerste kwartaal vier keer zo veel patiƫnten als in dezelfde periode in 2018. Er zijn nu 112.163 mensen besmet. Het zijn voorlopige cijfers. Ter vergelijking: in heel 2017 waren er wereldwijd minder dan 24.000 besmettingen. Dat was destijds het hoogste aantal in tien jaar.

Experts

In politiek Den Haag klinkt de roep om vergaande maatregelen tegen ouders die hun kinderen niet inenten, maar volgens Blokhuis is er geen reden voor paniek. "Er is een stabilisatie in de daling van het aantal vaccinaties, dus ik wil echt eerst nog proberen mensen te overtuigen."

Sinds een maand is er een door de staatssecretaris ingestelde 'vaccinatie-alliantie'. Met dat samenwerkingsverband wil Blokhuis de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren verhogen. "Experts voorzien ouders van goede en betrouwbare informatie en bestrijden met kracht de onzin."

Paul Blokhuis bezocht onlangs Kesteren, de plaats met de laagste vaccinatiegraad: 51 procent. Hoe probeert hij christenen te overtuigen?