De mazelen zijn terug van weggeweest. Wereldwijd worden besmettingen gemeld, zoals in Den Haag, New York en in Duitsland. Het stelt overheden en kinderdagverblijven voor nieuwe dilemma's.

Vaccinatieplicht in Nederland

In Nederland gaat de discussie er vooral over of kinderdagverblijven wel of niet kinderen mogen weigeren, en niet zozeer over een vaccinatieplicht. "Je wilt altijd het liefst dat de ouders hun kind zonder plicht vaccineren", zegt Roland Pierik, hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de vaccinatiecommissie. Toch ziet Pierik een rol voor de overheid: "De politiek moet stappen nemen om de vaccinatiegraad te verhogen."

Meer dan honderd kinderdagverblijven, verspreid over heel Nederland, zeggen dat het hun beleid is om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren blijkt uit een rondvraag van de NOS. Het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen is in Nederland in principe niet toegestaan.

Pierik: "Je kunt een kind pas vaccineren tegen mazelen na 14 maanden. De ouders die nog niet de mogelijkheid hebben om hun kind te vaccineren, omdat het kind bijvoorbeeld te jong is, willen wel weten dat hun kind veilig is op de opvang en niet wordt besmet."

Pierik pleit daarom voor een vaccinatieverplichting voor kinderen die naar de kinderopvang moeten. Een kind mag dan alleen naar de kinderopvang als het gevaccineerd is. "Dan stel je het verplicht, maar als ouders het echt niet willen, dan kunnen ze nog wel kiezen om het niet te doen, ten koste van iets anders. Als een overheid in vrijheid ingrijpt moet dat proportioneel zijn", aldus Pierik.