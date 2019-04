WHO: aantal patiënten met mazelen verviervoudigd

Het aantal gevallen van mazelen in de wereld stijgt sterk. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat er in het eerste kwartaal vier keer zo veel patiënten waren als in dezelfde periode in 2018. De organisatie benadrukt dat er meer moet worden gevaccineerd.

Volgens de organisatie zijn nu 112.163 mensen besmet. Het zijn voorlopige cijfers. Ter vergelijking: in heel 2017 waren er wereldwijd minder dan 24.000 besmettingen. Dat was destijds het hoogste aantal in tien jaar.

De WHO wijst op recente uitbraken in landen als Ethiopië, de Democratische Republiek Congo, Sudan, Georgië, Kazachstan, de Filipijnen en Thailand. Ook in landen waar kinderen doorgaans goed worden gevaccineerd zijn uitbraken. Als voorbeelden noemt de WHO onder meer de Verenigde Staten en Tunesië. In die landen verspreidt de ziekte zich snel onder mensen die niet zijn ingeënt, zegt de WHO.

In de VS zijn dit jaar tot nu toe 555 gevallen van mazelen gemeld, tegen 372 in heel 2018. Vanwege de uitbraak is in een deel van de stad New York, waar een grote orthodox-joodse gemeenschap woont, de noodtoestand uitgeroepen.