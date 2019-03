Niet-gevaccineerde kinderen niet meer welkom in district New York

Kinderen die niet zijn ingeënt tegen mazelen, zijn niet meer welkom in openbare gebouwen in het Amerikaanse Rockland County. Het district bij New York wil zo iets doen tegen een mazelenepidemie.

De maatregel geldt voor iedereen onder de 18 jaar. De kinderen mogen bijvoorbeeld niet langer scholen en winkelcentra in.

Het lokale bestuur heeft de noodtoestand afgekondigd. Volgens de autoriteiten is het weren van niet-gevaccineerde kinderen het ultieme middel om verdere verspreiding van mazelen te voorkomen. In Rockland County zijn al zeker 153 gevallen van mazelen gemeld.

Orthodoxe joden

De ziekte komt vooral voor onder kinderen in streng religieuze gezinnen, omdat die vaak niet zijn ingeënt. De uitbraak in Rockland County begon binnen de orthodox-joodse gemeenschap.

Vorig jaar brak onder ultra-orthodoxe joden in de New Yorkse stadsdelen Queens en Brooklyn ook een mazelenepidemie uit.