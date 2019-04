Inspectie tikt Defensie op de vingers voor omgang gevaarlijke stoffen

Niet strikt noodzakelijk

Op een andere locatie die de inspectie bezocht, de Mechanische Centrale Werkplaats in Leusden, werden zes overtredingen geconstateerd. Zo droeg een medewerker in een spuitcabine een masker ter bescherming tegen giftige stoffen. Maar omdat deze man een baard had, sloot het masker niet goed aan op zijn gezicht en was de bescherming minder effectief.

"Door de aanwezige leidinggevenden werd hier niet zichtbaar op ingegrepen", zo schrijft de inspectie. Defensie zegt in een reactie dat bekend is dat het hebben van een baard de werking van de maskers negatief beïnvloedt. Formeel beleid hierover is er niet, zo schrijft Defensie, "omdat dit erg inbreuk maakt op de persoon moet hierover overleg plaatsvinden met de vakbond".

Naast deze overtredingen constateert de inspectie dus dat Defensie niet heeft kunnen aantonen dat het gebruik van kankerverwekkende stoffen strikt noodzakelijk is en dat deze niet vervangen kunnen worden. Volgens de wet moet Defensie alle producten vervangen door producten waarin deze stoffen in mindere mate of helemaal niet zitten, tenzij dit technisch niet mogelijk is. Defensie schrijft in een reactie dat de beoordeling van noodzaak en vervanging wordt gedaan door een ander onderdeel, namelijk de Defensie Materieel Organisatie (DMO).