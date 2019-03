Chroom-6: onveilige situatie spuitcabines Defensie door onderhoudsfouten

Het onderhoud van de spuitcabines werd tot 2015 telkens door andere bedrijven uitgevoerd. Goede administratie van dat onderhoud werd door de onderzoekscommissie niet aangetroffen.

"Gezien de forse hoeveelheid chroom-6 houdende stof is het aannemelijk dat het uitgevoerde onderhoud sinds langere tijd gebrekkig is uitgevoerd", zo staat in het rapport. Hierdoor kan Defensie niet zeggen hoe lang deze situatie zich heeft voorgedaan.

Geen urinemonsters

Volgens de onderzoekscommissie is er in de periode 2011 tot 2015 bij het selecteren van externe onderhoudsbedrijven hoofdzakelijk gekeken welk bedrijf het goedkoopst offreerde. "De kwaliteit van het onderhoud had leidend moeten zijn, in plaats van het prijskaartje."

Direct na de ontdekking van de chroomhoudende stof zijn de spuitcabines ontruimd en is het werk stilgelegd. Er werden echter geen urinemonsters afgenomen bij het personeel, wat wel had gemoeten.

"Dit gebeurde op een vrijdag", vertelt commandant Laurijssen. "En er zijn niet in de 72 uur daarna urinemonsters afgenomen, dat was niet goed genoeg bekend." Laurijssen zegt niet te kunnen vaststellen wat de blootstelling is geweest. "Ik kan ook niet garanderen dat er geen blootstelling was. Daar zit precies de kern van waarom ik dit zo'n vervelend incident vind."

Meteen na de ontdekking werden de spuitcabines vervangen en vernieuwd door de gespecialiseerde firma CWN. Die voeren inmiddels ook het onderhoud uit over de cabines. "Veilig werken is mijn prioriteit", zegt Laurijssen.

"We laten de cabines controleren en regelmatig worden er ook filters gewisseld. Op die manier kunnen we monitoren dat de installatie werkt zoals hij moet werken. Wij voldoen op dit moment aan alle wet- en regelgeving."