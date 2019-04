Deze oud-ambtenaar onderhandelde met de verpakkingslobby maar prikt nu afval

Clement is ondertussen gepensioneerd. Hij prikt nu zo'n twee jaar zwerfafval. Het milieu gaat 'm nog steeds aan het hart. Hoewel de buurt waar hij woont redelijk schoon is, prikken hij en de vrijwilligers elke keer weer vuilniszakken vol blik, plastic flesjes, peuken, wikkels en nog veel meer. "Nu valt het wel mee met het zwerfafval, ook omdat de winter net voorbij is."

"Uiteindelijk is het niet zo ingewikkeld en moet de politiek gewoon zeggen: 'nu is het afgelopen'. Dat heeft de politiek tot nu toe niet gedaan. En als de politiek dat niet doet, neemt het bedrijfsleven alle ruimte. Totdat ze zeggen: hop, er komt meer wetgeving of statiegeld."

Het mislukken van de pacten laat zien dat er zonder keiharde afspraken niets gebeurt, meent Clement. "De vrijwillige afspraken hebben niets opgeleverd. Het bedrijfsleven zal zeggen: 'zonder die doelstellingen waren we nooit zo ver gekomen'. Ja, dank je de koekoek. Het is gewoon niet gehaald. De politiek moet zeggen: 'jullie hebben het niet gehaald, nu komt er meer wetgeving en we gaan ons houden aan die wetgeving'."

Somber

Hij is somber over de nieuwe afspraken die staatssecretaris Van Veldhoven in het zogenoemde Plastic Pact heeft gemaakt met het bedrijfsleven. Hij vindt dat de afspraken juridisch afdwingbaar moeten zijn, anders gebruiken bedrijven het pact enkel als 'reclame': "Het bedrijfsleven wil zo aan de consument laten zien 'moet je kijken wat we allemaal doen'. Maar uiteindelijk is dit voor bedrijven enkel een marketingstunt."

De afvalgrijpers en hesjes hebben Clement en de andere vrijwilligers gekregen van Nederland Schoon, de lobbyorganisatie van de drank- en verpakkingsindustrie. "Dat is mijn grote frustratie", zegt Clement. "Dit hesje heeft de industrie betaald. Maar ze hebben me daarmee wel afgekocht. Zo voelt dat wel."

"Soms denk ik ook, ik hou ermee op. Maar ja, ik heb toch solidariteit met de buurt. Dat is wel een dubbel gevoel."