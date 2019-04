Ondanks jaren inspanning is het plasticprobleem niet te temmen

'Pappen en nathouden'

"Het is steeds toch weer pappen en nathouden. Dan waren er afspraken gemaakt, maar dan haalde het bedrijfsleven de doelstellingen niet en dan zeiden we: 'Dan maken we nieuwe afspraken'. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag", aldus oud-ambtenaar Clement. Volgens hem werd er continu over punten en komma's onderhandeld met het bedrijfsleven.

Dat is ook terug te zien in de verslagen. Zo werd tijdens het Convenant Verpakkingen I expliciet vermeld dat de hoeveelheid kunststof verpakkingsafval in huishoudelijk afval 'inclusief vuilniszakken' is. Met andere woorden: vuilniszakken werden eerst gezien als verpakkingsmateriaal. Bij het in werking treden van Convenant Verpakkingen II was de monitoringssystematiek aangepast. Wie het jaarverslag van 1998 vervolgens leest, ziet dat de systematiek zo is aanpast dat vuilniszakken niet meer meetellen als verpakkingsafval. Met andere woorden: de vuilniszakken verdwenen uit de cijfers, maar niet uit het afval.

Plastic Pact

Intussen groeit de afvalberg door. En plastic blijft een van de grotere problemen. Vanaf 2011 nam de hoeveelheid plastic afvalverpakkingen toe met 68 miljoen kilo. Omdat onze afvalberg voor een groot deel uit plastic bestaat, zijn er recent weer nieuwe afspraken gemaakt onder Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66): het Plastic Pact. In 2025 moeten er twintig procent minder plastic verpakkingen zijn. Maar ook dit zijn geen bindende afspraken.

Cees van Otterloo is directeur bij Afvalfonds Verpakkingen, een collectief van bedrijven die verpakkingen op de markt brengen. Het fonds heeft het Plastic Pact niet ondertekent, maar een aantal bedrijven die hieronder valt wel. "Het is een hele ambitie van de bedrijven die getekend hebben", aldus Van Otterloo, "'Ze hebben tot 2025 dus ze hebben nog wel even de tijd. Maar het is lastig om te realiseren."

Van Otterloo stelt dat dat de consument mede veroorzaakt dat er tegenwoordig zoveel in plastic wordt verpakt: "Met name in 'voedsel' zie je dat de consument met name hier voor kiest, niet de fabrikant. In de supermarkten liggen de druifjes en tomaatjes in plastic verpakkingen. Misschien vijf jaar geleden nog niet. Dat is ook omdat de consument erom vraagt. Die vindt het belangrijk om die druifjes over vijf dagen nog te kunnen eten."

Ook oud-ambtenaar Clement is somber over de nieuwe afspraken die Van Veldhoven heeft gemaakt met het bedrijfsleven. Hij vindt dat de afspraken juridisch afdwingbaar zouden moeten zijn, anders gebruiken bedrijven het Plastic Pact enkel als 'reclame': "Het bedrijfsleven wil zo aan de consument laten zien 'moet je kijken wat we allemaal doen'. Maar uiteindelijk is dit voor bedrijven enkel een marketingstunt."