Rechter aan huis: 80-plussers steeds vaker gedwongen opgenomen

Een recordaantal mensen is vorig jaar gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling of verpleeghuis. De rechter legde ruim 27.000 dwangopnames op, blijkt uit cijfers die Nieuwsuur opvroeg bij de Raad voor de Rechtspraak.

Het gaat om mensen met een stoornis van wie gevreesd wordt dat ze zichzelf of anderen iets aandoen en die behandeling weigeren. Het is een laatste redmiddel. Het kabinet wil deze onvrijwillige opnames beperken, maar desondanks is er de afgelopen tien jaar sprake van een stijging.

Opvallend is het aantal 80-plussers dat gedwongen wordt opgenomen. Dat aantal nam in vijf jaar met een kwart toe naar zo'n tweeduizend in 2018.