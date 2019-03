Knutselen aan dna: wat vindt Nederland?

Erfelijke ziekten

De hele wereld viel over de Chinese onderzoeker heen omdat hij alle regels en wetten heeft overtreden. Er loopt dan ook een strafrechtelijke onderzoek naar He en China is bezig de regels voor onderzoekers verder aan te scherpen.

Hierdoor is een dialoog over genetische modificatie volgens velen zeer urgent. De Nederlandse samenleving moet zich buigen over de vraag of we deze techniek in Nederland in de toekomst willen toepassen en zo ja, waarvoor kan en mag dat dan?

Vooral voor overdraagbare erfelijke ziekten kan de CRISPR-Castechniek uitkomst bieden. Het zorgt ervoor dat de ziekte of het dragerschap niet meer overgedragen wordt. Lianne en Sybren van Dijk zijn beiden drager van het gen dat de stofwisselingsziekte CDG kan veroorzaken. Ze hebben vier dochters, van wie er één ernstig gehandicapt is.