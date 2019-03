'Ik heb altijd gezegd: genezing van hiv gaat gebeuren in mijn leven'

De behandeling lijkt voorlopig alleen geschikt voor patiënten die hiv én bloedkanker hebben. De afgelopen jaren hebben Anne en haar collega's intensief onderzoek gedaan naar deze groep patiënten. "Wij wisten niet wat de meest belangrijke factoren bij de procedure bij Timothy Brown was en wat de precieze oorzaak van de genezing was. Toen hebben we besloten dat als we hier echt van willen leren, we meer patiënten moesten gaan bestuderen die zowel kanker als HIV hebben. En dat hebben we in Europees verband gedaan gesponsord door amFAR de foundation for AIDS Research uit Amerika. We hebben heel veel van deze patiënten verzameld en die bestuderen we nu. Daar zijn deze twee patiënten uit voortgekomen, eentje uit Engeland en eentje uit Duitsland."

Het bijzondere van de huidige patiënten is dat ze, anders dan Timothy Brown voor de transplantatie zelf geen afwijkende immuuncellen hadden. De groep Europese hiv-specialisten heeft gezocht naar een zeer kleine groep potentiële donoren in Europa met het genetisch defect in de stamcellen dat noodzakelijk is om te kunnen genezen van hiv.