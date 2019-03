Nederlandse banken onderdeel van witwascarrousel met Russisch kapitaal

Nederlandse banken zijn onderdeel geweest van een witwascarrousel waarbij miljarden euro's zijn witgewassen in Europa en de Verenigde Staten. Het toezicht bij de banken zelf, en door De Nederlandsche Bank (DNB), lijkt tekort te zijn geschoten.

Dat blijkt uit 1,3 miljoen gelekte banktransacties, contracten en e-mails van twee Litouwse banken die in handen zijn van het journalistencollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) en in Nederland zijn gedeeld met het platform voor onderzoeksjournalistiek waar Investico, Trouw en De Groene Amsterdammeronderdeel van uitmaken.

Magnitsky-zaak

Onderzoekers noemen het de 'Troika Laundromat'. Een deel van het geld in de 'witwasmachine' komt van bedrijven die betrokken waren bij georganiseerde misdaad of fraude in Rusland. De sporen leidden ook naar de jeugdvriend van de Russische president Vladimir Poetin, de cellist Sergei Roldoegin. Hij dook eerder ook op in de Panama Papers.

Roldoegin, zo schrijft Investico, ontving bijna 2 miljoen dollar van bedrijven die betrokken waren bij de Magnitsky-zaak, een grote belastingfraudezaak die is genoemd naar de advocaat Sergej Magnitsky. Die werd nadat hij de fraude aan het licht had gebracht, gevangengenomen en mishandeld en overleed daarna.