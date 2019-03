Donorkinderen gedupeerd, spermadonoren alsnog anoniem

Hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning zegt dat er sprake is van een conflict van rechten. Volgens het Internationale Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht om te weten van wie ze afstammen. Maar in de wet staat dat spermadonoren uiteindelijk toestemming moeten geven voor het delen van hun gegevens.

"Het is schrijnend voor dit donorkind dat ze al die jaren in de veronderstelling heeft geleefd dat ze de gegevens kan opvragen en dat de donor nu van gedachten verandert. Maar we kunnen dit niet afdwingen bij een donor. We kunnen wel alles op alles zetten om in gesprek te gaan met de donor en bespreken dat zijn keuze tegen de belangen van een kind in gaat."

Minister aan zet

Dik-Faber vindt dat minister De Jonge meteen om tafel moet met donorkinderen. "Deze afspraken komen op mij over als afspraken voor de klinieken en niet als afspraken voor de donorkinderen, terwijl het om hun belangen gaat."

Ook hoogleraar Bruning vindt dat de minister aan zet is. "Het is uiteindelijk aan de minister om een duidelijk standpunt in te nemen en de klinieken aan te spreken op het naleven van de wet."

Minister De Jonge zegt in een reactie het "zeer spijtig" te vinden voor donorkinderen maar wijst naar de bepaling in de wet dat donoren van vóór 2004 altijd toestemming moeten geven voor het verstrekken van gegevens. "De donor van voor 2004 kan terugkomen op zijn besluit", aldus de minister.

Helena en Erwin noemen de brief van de spermadonor een enorme domper. "Je verwacht juist dat iemand die een traceerbare donor wil zijn snapt dat kinderen behoefte hebben om te weten van wie ze afstammen." Binnenkort dient er een rechtszaak die is aangespannen door een ander donorkind wiens donor ook weigert om zijn gegevens te openbaren.