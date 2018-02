Spermaklinieken jarenlang in de fout met gegevens donoren

De klinieken zeggen dat er destijds is gehandeld vanuit het belang van de donor. "De afweging was de afspraken die je had met de donor om hem anoniem te laten versus de morele plicht om die donor te vragen of hij zijn anonimiteit wilde opgeven", aldus Monique Mochtar van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie.

Volgens haar zaten de klinieken in de knel vanwege de strikte geheimhouding die anonieme donoren was beloofd. "Het grootste probleem was hoe je contact moest krijgen op een discrete manier met die donor. Je kunt niet zomaar bellen. Je kunt niet zomaar een brief sturen, dan valt zo'n brief in de bus en dan krijgt die donor daar vragen over. En indertijd is gewoon afgesproken: je blijft anoniem."

'Buitengewoon laakbaar'

Maar hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen zegt dat de wet heel duidelijk is: de donoren moesten actief benaderd worden. "Het blijkt nu dat dit niet altijd is gebeurd, terwijl klinieken doen alsof ze dit wel hebben gedaan. Dat is in strijd met de wet en ik vind dat buitengewoon laakbaar."

Monique Mochtar van de NVOG zegt dat klinieken niet bereid zijn om alle donoren nu alsnog te benaderen. "Er zullen een heleboel donoren überhaupt nooit benaderd worden omdat die kinderen niet eens weten dat ze een donorkind zijn. Dan ga je allerlei emoties losmaken, terwijl die donor misschien helemaal geen vraag krijgt van een kind."

Als er een aanvraag van een kind komt, zal de donor wel benaderd worden voor contact ongeacht eventuele anonimiteit. Toch blijft staan dat anonieme donoren dat contact altijd kunnen weigeren.