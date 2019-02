Gevluchte oppositieleider 'ontvoerd' en vast in Tadzjiekse gevangenis

Een gevluchte Tadzjiekse oppositieleider met een Nederlands reisdocument is volgens zijn familie in Moskou ontvoerd en zit nu vast in een Tadzjiekse gevangenis. Sharofiddin Gadojev (33) leefde de afgelopen jaren in Nederland, hij kreeg hier in 2017 asiel.

Vorige week woensdag reisde hij naar de Russische hoofdstad. Vanaf donderdag kon zijn familie geen contact meer met Gadojev krijgen. Op vrijdag maakte het Tadzjiekse ministerie van Binnenlands Zaken bekend dat Gadojev in Tadzjikistan is.

In een video die is opgenomen in de gevangenis verklaart Gadojev dat hij vrijwillig van Moskou naar de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe is gereisd. Maar zijn familie ontkent dat.