Jason (21): stop gesloten jeugdzorg, van opsluiting word je niet beter

Het aantal suïcides van jongeren in de jeugdzorg is de afgelopen jaren gestegen. In 2015 waren het er twee, een jaar later pleegden zestien jongeren zelfmoord en in 2017 negentien. Het aandeel van zelfmoorden in de gesloten jeugdinstellingen neemt daarin ook toe. Tot maar liefst vijf in 2017.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht onlangs 26 zelfdodingen van jongeren in de jeugdhulp in 2016 en 2017 en concludeert dat passende zorg in veel gevallen ontbrak. Het ging om jongeren met complexe problematiek. De meesten waren al jaren bekend met hulpverlening.