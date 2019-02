Advies: sluit rechtbanken om financiële problemen op te losssen

In 2013 werd al flink gereorganiseerd. Het aantal arrondissementen ging van negentien naar elf, er sloten 23 rechtbanken, 32 bleven er over. Toen er in wederom sprake was van het sluiten van locaties kwamen rechters in verzet. Uiteindelijk werd het plan door een motie in de Tweede Kamer afgeblazen.

Onderhandelingen

Het kabinet Rutte II legde de Raad voor de Rechtspraak een structurele bezuiniging van 90 miljoen euro per jaar op. Verder bezuinigen op personeel is geen oplossing, rechters worden voor het leven benoemd. Het sluiten van rechtbanklocaties is een politieke beslissing.

Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, zegt tegen Nieuwsuur dat hij de aanbeveling tot sluiting van vestigingen niet overneemt. Nog deze maand beginnen de onderhandelingen tussen de Raad en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over bezuinigingen.