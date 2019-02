Onderzoek: rechtspraak niet op korte termijn financieel gezond

De rechtspraak is op korte termijn niet in staat om zelfstandig financieel gezond te worden. Dat is een van de conclusies van een onderzoek in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Het onderzoek is gedaan door de Boston Consultancy Groep (BCG).

De onderzoekers schatten het structurele tekort bij de rechterlijke macht op 50 miljoen euro per jaar. Volgens BCG hangt de 'disbalans' onder meer samen met een daling van het aantal zaken: die leidt meteen tot minder inkomsten.

Verzwaring van zaken

De onderzoekers wijzen er ook op dat de behandeling van rechtszaken zelf zwaarder is geworden, terwijl de rechterlijke macht daar geen geld voor heeft gekregen. Verder heeft een nog door het vorige kabinet opgelegde bezuiniging niet geleid tot een kostenbesparing, doordat een digitaliseringsproject is gestopt.

BCG vindt dat bij de bekostiging van de rechtspraak meer rekening moet worden gehouden met de verzwaring van de zaken. De onderzoekers komen ook met aanbevelingen om rechters efficiënter te laten werken, maar die zijn volgens BCG niet genoeg om het tekort weg te werken. Bovendien is bij de efficiency-maatregelen ook hulp van anderen nodig, zoals het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Werkdruk

De Raad voor de rechtspraak zegt de aanbevelingen die de organisatie zelf kan uitvoeren over te nemen. Maar de Raad benadrukt dat de toegenomen zwaarte van zaken en het ontbreken van extra geld daarvoor heeft bijgedragen aan de werkdruk van rechters.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming, die het onderzoek naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, gaat binnenkort met de Raad praten.