Slob over klimaatspijbelen: 'Actievoeren is goed, maar niet op een schooldag'

Het is heel goed als leerlingen zich actief betrokken voelen bij het klimaat en dat ze daarvoor de straat op gaan, vindt minister Arie Slob van Onderwijs. Maar hij wil wel dat ze dat in het weekend doen, niet op een schooldag. "Onderwijs is onderwijs en aan spijbelen gaan we geen ruimte bieden."

De minister reageert op het plan van een groep scholieren om aanstaande donderdag te gaan spijbelen met een missie: de organisatie hoopt op 7 februari rond de 3000 scholieren naar het Malieveld in Den Haag te krijgen om actie te voeren voor een strenger klimaatbeleid.

De scholieren moeten zich gewoon aan de regels houden, vindt Slob. "In dit land moeten leerlingen aan de leerplicht voldoen. Daar houden we de leerlingen en de scholen ook aan." Hij voorziet problemen voor kinderen die niet genoeg lessen volgen.

Schooldirecteuren moeten spijbelende leerlingen melden bij de leerplichtambtenaar, ook als het spijbelen voor een 'goed doel' is. "We willen graag dat onze kinderen naar school gaan. En als zij een stem willen geven aan ongenoegens of zich maatschappelijk willen laten horen, dan zijn daar voldoende mogelijkheden voor."

Slob benadrukt dat het betrekken van jongere generaties bij het klimaatprobleem heel zinvol is. "Daar hebben wij hen hard voor nodig." Wel hoopt hij op een verhaal met twee kanten. "Niet alleen: dit moeten jullie doen. Ook; dit kunnen wij doen. Wat is onze bijdrage en wat kunnen wij in ons gedrag veranderen om ook te zorgen voor een beter milieu?"