Ruim 3400 Belgische wetenschappers scharen zich achter klimaatbetogers

Meer dan 3400 Belgische wetenschappers roepen de Belgische regering in een open brief op meer ambitie te tonen in de strijd tegen klimaatverandering. Onder de ondertekenaars zijn de rectoren van de vijf universiteiten in Vlaanderen.

De wetenschappers scharen zich achter de scholieren en andere klimaatbetogers die de afgelopen weken de straat op gingen, omdat de Belgische regering in hun ogen het klimaatprobleem niet serieus neemt. "Op basis van de feiten kunnen wij enkel besluiten: de actievoerders hebben groot gelijk", stellen de wetenschappers.

Mijlenver achter

In zeven punten wordt uiteengezet wat er aan de hand is. Het komt erop neer, schrijven de wetenschappers, dat de aarde opwarmt door activiteiten van de mens, dat bij een opwarming van meer dan 2 graden Celsius het opwarmingsproces zichzelf versterkt en dat de gevolgen voor het leven op aarde enorm zullen zijn.

Om de opwarming tot 2 graden te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 85 procent zijn teruggebracht. Maar de uitstoot neemt elk jaar nog steeds toe, schrijven de wetenschappers. De voorstellen om de uitstoot terug te dringen, blijven "mijlenver" achter bij wat nodig is, zowel op lokaal, Belgisch, Europees als mondiaal niveau.