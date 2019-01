'Dit moeten we ook doen', na België ook klimaatmars in Nederland

Vandaag waren de scholieren nog druk aan het overleggen. "Een klimaatmars organiseren is wel iets anders dan gewoon een dagje school, maar we vinden dit heel leuk om te doen. Het is ook voor een goed doel", zegt Warmenhoven. Een van de andere intitiatiefnemers vult aan: "We willen ons zo goed mogelijk voorbereiden, zodat de klimaatmars net zo goed lukt als in België."

Het doel van de mars is om de politiek te bewegen tot actie, zegt Warmenhoven. "Je kan niet ontkennen dat er klimaatverandering is en onze generatie is de laatste die er nog iets aan kan doen. We hopen dat de politiek luistert en met veranderingen komt waar wij iets aan hebben."

De scholier zegt teleurgesteld te zijn in het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord. "Het zijn helaas vooral de burgers die moeten veranderen. Natuurlijk moeten die veranderen, maar de grote bedrijven die juist veel uitstoten moeten ook veranderen. Voor hun is het klimaatakkoord niet streng genoeg."

3000 deelnemers

De organisatoren hopen op zeker 3000 deelnemers voor de mars. Zeker is al dat er gestart gaat worden op het Malieveld. Hoe de route daarna verloopt wordt nog besproken met de gemeente Den Haag.

Net als in België willen de Nederlandse scholieren verschillende donderdagen achter elkaar protesteren. Zelfs als ze op die dagen eigenlijk naar school moeten, zegt een van de initiatiefnemers. "Spijbelen is eigenlijk tegen mijn principes, maar als het voor een goed doel is, dan hoort spijbelen er op dit moment bij."