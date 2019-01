Klimaatspijbelaars breken record: 35.000 scholieren betogen in Brussel

"Tous ensamble!", schreeuwen meer dan 35.000 klimaatspijbelaars in Brussel. Ze breken een record. Het is de derde donderdag op rij dat scholieren de straat op gaan om aandacht te vragen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Vorige week waren ze met 12.500. Dit keer sluiten meer Franse leerlingen aan.

"Ik val op mannen met een kleine, ecologische voetafdruk", "There is no economy on a dead planet", de creatiefste leuzen komen voorbij in de mars, die opnieuw van het Centraal station naar de Europese Wijk trekt.

De beweging lijkt niet meer te stoppen. Nu zijn het voornamelijk scholieren, maar de studenten zullen zich volgende week ook melden. In België hebben de universiteiten en hbo's nu examens. De studenten blijven nu nog thuis om te studeren, maar ze lieten al weten volgende week present te zijn.

De VRT vroeg een paar scholieren waarom ze de straat opgaan voor het klimaat: