Klimaatakkoord: de belangrijkste plannen op een rij

Na maanden onderhandelen is het klimaatakkoord vanmiddag overhandigd aan het kabinet. Op meer dan 200 pagina's staan plannen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te brengen. In 2030 moet die met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die je als burger gaat merken. Veel van de plannen waren overigens al uitgelekt tijdens de onderhandelingen:

In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat.

Huiseigenaren die als gevolg hier van hun huis ingrijpend moeten verduurzamen kunnen een goedkope gebouwgebonden lening krijgen. Die lening gaat mee met het huis bij de verkoop en 'hangt' dus niet aan de eigenaar.

De belasting op gas gaat omhoog. Om mensen met een minimuminkomen tegemoet te komen, wordt de jaarlijkse teruggave van energiebelasting vier jaar verhoogd.

Woningcorporaties moeten de startmotor vormen van de verduurzaming van onze huizen, het gaat om 30.000 tot 50.000 huizen per jaar. De corporaties krijgen hier extra geld voor. Als woningcorporaties op grote schaal beginnen wordt het energiezuiniger maken van je huis snel goedkoper is de verwachting.

Er komt in 2021 een subsidie van 6000 euro voor elektrische auto's. Die subsidie loopt ieder jaar af met 400 euro, naar 2200 euro in 2030.

De aanschaf- en motorrijtuigenbelasting voor benzine- en dieselauto's gaat vanaf 2021 omhoog en stijgt ieder jaar met een paar tientjes. De accijns op benzine en diesel gaat met een paar cent omhoog.

De belangrijkste wijziging voor het bezit van een auto in een grafiek: