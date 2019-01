Zweden heeft hoogste CO2-belasting ter wereld, maar werkt het ook?

Biobrandstof van Zweedse bodem komt ondertussen langzaam van de grond. Erik Jakobsonn begon negen jaar geleden met twee andere boerenfamilies een bedrijf dat biobrandstof produceert en distribueert. "Ik begon als boer die ook biobrandstof produceerde. Nu ben ik een biobrandstofproducent met een boerderij."

Hij laat het koolzaad zien dat op zijn land groeit. "De olie die je daaruit haalt, wordt gebruikt als biobrandstof. Dit gaat naar een persfabriek en dan naar een biodieselraffinaderij in zuid-Zweden." Het bedrijf heeft al 55 tankstations in het land. De biobrandstof uit de pomp stoot 70 procent minder CO2 uit.

"De CO2-belasting is een grote factor in dit succes", zegt Jakobsonn. Maar inmiddels is er een kink in de kabel: Zweden heft geen belasting op biobrandstof en de Europese Commissie ziet dat als staatssteun. Tot 2020 blijft Zweden een uitzondering, daarna maakt Brussel mogelijk een einde aan de Zweedse CO2-belasting.

"Ik kan me er natuurlijk zorgen om maken, want biobrandstof is mijn brood", zegt Jakobsson. "Maar aan de andere kant: binnen afzienbare tijd worden wij klimaatneutraal. Met of zonder EU. Dus ik maak me geen zorgen. De weg kan bochtig zijn, maar we weten dat hij hiernaartoe leidt."