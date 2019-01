Klaver dreigt: GroenLinks helpt Rutte alleen bij steun CO2-belasting

GroenLinks-leider Klaver eist dat de coalitie instemt met zijn nieuwe initiatiefwet CO2-belasting, in ruil voor het steunen van nieuwe kabinetsplannen. Klaver loopt daarmee vooruit op de uitslag van de verkiezingen in maart; hij verwacht dat de coalitie zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest en stelt dat het kabinet-Rutte afhankelijk wordt van zijn partij.

Met de vanavond gepresenteerde GroenLinks-wet wordt het bedrijfsleven gedwongen extra te betalen voor de uitstoot van broeikasgas. "De vraag is niet of wij het kabinet aan een meerderheid gaan helpen," zei Klaver vanavond op zijn MeetUp-bijeenkomst in Den Haag. "Maar of de coalitie ónze plannen aan een meerderheid helpt."