Commissie Tweede Wereldoorlog NS van start, Job Cohen voorzitter

De commissie die gaat onderzoeken hoe de Nederlandse Spoorwegen vergoedingen kunnen betalen aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog op transport zijn gezet, is vanavond begonnen. Voorzitter is oud-staatssecretaris en oud-burgemeester Job Cohen.

De 'Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS' is onafhankelijk en zoekt uit hoeveel mensen aanspraak kunnen maken. De NS betaalt uitdrukkelijk niet in de vorm van een project, monument of gedenkteken, maar zal een individuele compensatie betalen.

"Het gaat dan om mensen die vervoerd zijn door de NS tijdens de Tweede Wereldoorlog of hun nabestaanden", zegt Cohen, die denkt dat zijn onderzoek een half jaar zal duren. "Het kan ook een jaar worden, want we willen wel snel maar ook zorgvuldig zijn."