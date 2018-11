Sinti en Roma willen meepraten over schadevergoeding Holocaustslachtoffers

Nederlandse Sinti en Roma willen ook worden vertegenwoordigd in de commissie die gaat over de schadevergoedingen van de NS voor slachtoffers van de Holocaust. Dat zegt de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland in reactie op het nieuws dat het spoorbedrijf schadevergoedingen gaat betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust.

Een commissie gaat uitzoeken hoe de tegemoetkomingen aan de slachtoffers eruit kunnen zien. Die commissie richt de NS op in samenspraak met Salo Muller, een overlevende van de Holocaust en degene die de strijd heeft gevoerd voor de schadevergoedingen.

'Zijspoor'

Muller heeft laten weten dat de schadevergoedingen wat hem betreft alleen bedoeld zijn voor Joden. Voorzitter Sabina Achterbergh van de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland vindt dat onterecht. "Het steekt mij vooral dat hij ons wel in gedachten heeft meegenomen, maar ons toch op 'een zijspoor' heeft laten staan, omdat we een te kleine groep zijn en wij ons nooit zelf gemeld hebben bij de NS. Kleine groep of niet, ieder slachtoffer telt voor één", zegt Achterbergh.

De NS laat in een reactie weten dat er met verschillende belangengroepen voor Roma en Sinti is gesproken, voor en na de bekendmaking van de schadevergoedingen. "De commissie gaat onderzoeken wie er in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Omdat het gaat om nabestaanden en slachtoffers van de Holocaust is het heel goed mogelijk dat ook de Roma en Sinti vergoedingen krijgen."

Achterbergh wil dat Sinti en Roma net als de NS en Muller twee mensen benoemen in de commissie. Maar voor de NS staat op dit moment vast dat de commissie uit vier personen bestaat. Het gaat om deskundigen die kijken naar alle nabestaanden en slachtoffers en die zullen dus niet optreden als vertegenwoordigers van bepaalde groepen, zegt het spoorbedrijf.

Auschwitz

Voor de Tweede Wereldoorlog woonden ongeveer 4500 Roma en Sinti in Nederland. Net als de Joden werden zij door de nazi's vervolgd. Van de 245 Roma en Sinti die vanuit Nederland naar Auschwitz zijn gedeporteerd, zijn er voor zover bekend 30 teruggekeerd. Het exacte aantal Sinti en Roma die in de oorlog in Europa zijn vermoord, is niet bekend. Schattingen lopen in de honderdduizenden.