Schadevergoeding NS: nog veel vragen open, maar ook veel lof voor Muller

Advertenties in de kranten

Muller legt uit wie er aanspraak kunnen maken op de vergoeding. "Het gaat om mensen die gedeporteerd zijn, zijn teruggekomen en nog in leven zijn. En als zij overleden zijn, gaat het om de kinderen van deze mensen. Wij noemen dat de eerste generatie." Hij schat dat het gaat om een paar duizend mensen.

Het gaat wel alleen om Joodse mensen, benadrukt Muller. "De Sinti en Roma hebben we wel even in de gedachten meegenomen, maar dat is een kleine groep en bovendien hebben zij zich nooit zelf gemeld bij de NS. Terwijl er van Joodse kant wel brieven zijn gekomen over dit onderwerp."

Hij roept mensen die mogelijk in aanmerking komen op niet zelf de NS te benaderen. "Er is nog van alles onbekend, ze moeten even wachten. Waarschijnlijk komen er binnenkort advertenties in kranten en tijdschriften, misschien ook op de radio, en daar kunnen ze op reageren."