Partnergeweld: 'Intensievere training politieagenten gewenst'

Het aandeel geweldincidenten in huiselijke kring is aanzienlijk. Volgens Römkes gaat het om een derde van alle geweldsincidenten. "De training van politieagenten op dit gebied is minder intensief geworden de afgelopen jaren. Die is nu zeer beperkt. Ik zou er zeer groot voorstander van zijn dat die wordt uitgebreid."

Van de 46 vrouwen die in 2017 om het leven werden gebracht, had de politie in negen op de tien gevallen een verdachte of dader in beeld. Bij 39 procent was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner van het slachtoffer, blijkt uit statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de periode 2013-2017 is gemiddeld vijftig procent van de vermoorde vrouwen, om het leven gebracht door de ex-partner.