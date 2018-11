Stel een maximum aan topsalarissen: twee derde Nederlanders is voor

"Gemiste kans"

"Verschijn wat vaker in de media." Dat was het advies van premier Mark Rutte aan de zestien topcommissarissen van Nederlandse multinationals die hij vorige maand in het Catshuis ontving. De premier wil er de kloof tussen grote bedrijven en de samenleving mee dichten.

"De top reageert nu pas als een bedrijf wordt aangevallen. Dat is heel zonde", zegt Talitha Muusse, lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland, een organisatie die bedrijven stimuleert maatschappelijk verantwoord te ondernemen. "Commissarissen willen geen publieke figuren zijn, in de schijnwerpers staan. Dat is voor hen een risico. Ze kunnen dingen zeggen die helemaal verkeerd vallen. Ik denk dat het een gemiste kans is. Niet meer van deze tijd. Bedrijven moeten pro-actief een standpunt innemen: wees eerlijk, ga het gesprek aan."