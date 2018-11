'Boosheid' en 'ongeloof' in UWV-top om WW-fraude

Topman Fred Paling van het UWV reageert voor het eerst persoonlijk op de grootschalige WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten. In een blog op het interne netwerk van het UWV schrijft hij over gevoelens van "boosheid" en "ongeloof" na de publicaties van Nieuwsuur in september.

Niet eerder reageerde Paling zelf uitgebreid op de fraude met werkloosheidsuitkeringen. Op het intranet erkent hij dat het UWV "op basis van de huidige inzichten meer prioriteit en urgentie had kunnen geven aan de WW-fraude", maar hij staat vooral stil bij de impact die de affaire heeft op hemzelf en zijn medebestuurders.

Vrienden en familie van de topman spreken hem aan over de fraude, schrijft Paling. "Het is vooral mijn vader, die inmiddels 82 is, die daar veel naar vraagt en zich zorgen maakt over hoe het nu verder moet. Dit raakt mij enorm."

Nieuwsuur is in het bezit van de blog van Paling, via onderstaande link kun je het volledige bericht lezen.