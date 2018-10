De klok gaat weer terug: ‘Een koe kan niet klokkijken, dat zei mijn opa al’

Het kabinet moet - na een plan van de Europese Commissie - kiezen: krijgen we permanent de wintertijd, of toch de zomertijd, of blijft alles bij het oude? In een flitspeiling krijgen Nederlanders de vraag of ze de zomer- of de wintertijd als standaardtijd willen. Ook de mening van belangengroepen telt mee.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, die over de tijd gaat: "Het onderwerp leeft heel erg, daar willen we rekening mee houden." Voor Brussel is de klok blijven verzetten geen optie, voor Den Haag nog wel.

Er ligt dus een voorstel van de Europese Commissie waarin landen zelf mogen beslissen of ze de zomertijd of de oorspronkelijke tijd (de wintertijd) invoeren. Als het aan commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ligt is het wat hem betreft altijd zomertijd. Informeel is afgesproken dat alle lidstaten één lijn trekken. Als ze dat niet doen, zou dat de interne markt ontregelen.

Verplichte jetlag

Ollongren: "Het is een voortvarend voorstel van de EC. Maar we hebben te maken met wetgevingsprocesssen, dus we hebben wel wat meer tijd nodig. Binnen een half jaar halen we niet. Ook hebben we nog heel veel vragen."

Anouk Verhaaff heeft haar keuze al gemaakt. Ze heeft een gruwelijke hekel aan de zomertijd en is een petitie gestart die inmiddels door een kleine zestigduizend mensen is ondertekend. "Mensen hebben er meer last van dan dat het nut heeft, die zomertijd. Het is een door de overheid opgelegde, verplichte jetlag. Ik pleit voor de standaardtijd."

Verhaaff staat voor de klas en moet om half zes op. "Tijdens de zomertijd voelt dat als half vijf", zegt ze. "Dat is ook slecht voor je gezondheid, want de tijdzone van Nederland ligt dan twee uur buiten onze natuurlijke tijdzone en daardoor staat de zon twee uur te vroeg op z'n hoogste punt. Dat ontregelt ons bioritme."

Voor fans van de zomertijd - omdat het dan langer licht blijft - heeft ze een advies.