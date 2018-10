Het onbekende levensverhaal van de enige Nederlandse Hollywooddiva

Ze is de enige Nederlandse actrice met een ster op de Hollywood Walk of Fame. En toch is de kans groot dat niemand ooit van haar heeft gehoord. Maar Jetta Goudal was dé Nederlandse diva van Hollywood in de jaren twintig, in de tijd van de zwijgende film. Een ster die beweerde dat ze was geboren in Versailles, en de strijd aanging met de grote studiobazen in de filmindustrie.

Journalist Erik Brouwer schreef een boek over haar leven: 'Diva'. "Goudal was een femme fatale, feministe, stijlicoon en strijdster voor betere arbeidsrechten in de filmindustrie", zegt Brouwer. "Ze schuwde niet haar mening te geven en had commentaar op het soort rollen dat ze kreeg toebedeeld, haar outfits en hoe de scripts waren geschreven."

Zwarte lijst

Ze ging zelfs nog een stapje verder door tijdens haar carrière in totaal drie keer een rechtszaak aan te spannen tegen grote productiemaatschappijen. De bekendste rechtszaak is het proces dat zij aanspande tegen Cecil B. DeMille, de man die in die tijd ook wel de 'God van Hollywood' werd genoemd.

"Goudal won de rechtszaak, maar werd door de invloedrijke DeMille op een zwarte lijst geplaatst. Ze kreeg geen rollen meer aangeboden en stond bekend als de actrice waar lastig mee samen te werken valt."

Nadat ze op de zwarte lijst belandde, koos Goudal voor het huwelijk en een carrière in de interieurinrichting. Ze heeft tot aan haar dood altijd haar Nederlandse afkomst ontkend. "Haar acteercarrière was uiteindelijk voorbij, maar de daarna aangenomen Goudal-wet zorgde voor een blijvende verandering. Acteurs en actrices kregen door deze uitspraak meer rechten en veel meer inspraak in de rollen die zij kregen," licht Brouwer toe.