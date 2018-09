Econoom Mathijs Bouman: Dit is een feestbegroting

Het laatste dat Bouman opvallend noemt is de verwachte economische groei. "Het kabinet denkt dat we volgend jaar 2,6 procent kunnen groeien, maar de vraag is of we daar de mensen wel voor hebben. Op zich is het natuurlijk goed nieuws dat de werkloosheid daalt en het aantal vacatures stijgt. Maar de krapte op de arbeidsmarkt kan volgend jaar een rem zetten op de groei."

"Het CPB waarschuwt zelfs dat er voor de extra uitgaven voor onderwijs en zorg mogelijk zelfs niet genoeg onderwijzers en verpleegkundigen te vinden zijn. Als dat zo is, dan gaat het straks niet over een meevallende, maar over tegenvallende economische groei."

Mathijs nuanceert ook meteen de bedreigingen waar minister van Financiƫn Wopke Hoekstra vandaag voor waarschuwde. "Bedreigingen als de brexit, de onvoorspelbaarheid van Donald Trump en handelsoorlogen zijn er natuurlijk. Maar bedreigingen zijn er altijd. En soms vallen die uiteindelijk allemaal mee."