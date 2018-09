Hoekstra tevreden over begroting, maar maant tot voorzichtigheid

"Onze welvaart is geen garantie voor de voorspoed van morgen." Dat zei minister Hoekstra bij de presentatie van de Miljoenennota aan de Tweede Kamer. Volgens hem is daarom de opdracht van het kabinet om te investeren in de samenleving, en tegelijk te zorgen voor een betere koopkracht voor de burger. Hoekstra sprak van een begroting die Nederland sterker, veiliger en welvarender maakt en die ook voorbereidt op het onverwachte.

De economie groeit volgend jaar naar verwachting met 2,6 procent, maar het kabinet waarschuwt voor onzekere internationale ontwikkelingen, zoals de brexit, de economische situatie in Italiƫ en Turkije en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Daarmee slaat Hoekstra een wat voorzichtiger toon aan dan die in de Troonrede.

Hoekstra benadrukte dat juist de Nederlandse economie "meedeint op de gevolgen van de wereldeconomie en als een van de eersten gevolgen ondervindt van handelsconflicten".

Dat het economisch tij ten goede is gekeerd, is volgens Hoekstra vooral het resultaat van "ijzersterke economische fundamenten, van internationale economische groei en van ondernemerschap en van inspanningen van miljoenen Nederlanders" en "niet zozeer van de politiek".

Inkomstenbelasting

De bewindslieden denken dat het overgrote deel van de bevolking in Nederland er volgend jaar op vooruitgaat. Het kabinet gaat uit van een gemiddelde koopkrachtstijging van 1,5 procent voor 96 procent van de huishoudens. De cijfers verschillen per groep. Volgens het ministerie van Sociale Zaken gaan alleenstaande ouders met het minimumloon er 0,3 procent op vooruit, samenwonende ouderen met een relatief hoog pensioen 2,7 procent. Van de belastingmaatregelen van het kabinet profiteren mensen met een baan het meest.

Vanaf volgend jaar wordt geleidelijk een tweeschijvenstelsel ingevoerd in de inkomstenbelasting, de arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan omhoog; het lage BTW-tarief stijgt van 6 naar 9 procent. Volgens het kabinet worden boodschappen van honderd euro daardoor in 2019 in de praktijk 2,83 euro duurder.