Koning in Troonrede: 'Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat'

Nederland is een sterk land, maar "meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat thuis, op het werk en in de wijk." Ook moeten ze ervaren "dat de politiek er voor iedereen is". Dat zei koning Willem-Alexander zojuist in de Ridderzaal. De koning las voor de zesde keer de Troonrede voor, de eerste van het kabinet-Rutte III.

Lees hier de hele Troonrede.

De Troonrede was positief van toon. De koning stond erbij stil dat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat het zuiden van Nederland bevrijd werd. Hij wees erop dat het land dat sindsdien is opgebouwd, sterk is door onder meer de democratische waarden, vrijheid en rechtszekerheid. "Maar ook door de zorg, het onderwijs en een dak boven het hoofd."

Kwetsbare groepen

De economie groeit voor het zesde jaar op rij, er is een begrotingsoverschot, en de staatsschuld daalt. "Daarmee is Nederland beter voorbereid op toekomstige economische schokken."