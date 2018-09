UWV informeerde gemeenten niet in fraudezaak Poolse arbeidsmigranten

De gemeente Tilburg - waar veel Poolse arbeidskrachten wonen - wist niets van het grote aantal uitkeringen die het UWV uitkeerde aan Poolse arbeidskrachten. De Poolse ontvangers waren niet bij de gemeente ingeschreven en uitkeringsinstantie UWV informeerde de gemeente niet over het verstrekken van de uitkeringen.

Het UWV moet adressen van uitkeringsgerechtigden in dit soort gevallen delen met gemeenten om fraude te voorkomen. In deze kwestie was dan opgevallen dat de aanvragers niet stonden ingeschreven op de opgegeven adressen in Tilburg. Toch deed het UWV dit niet. Mede daardoor kon de fraude onopgemerkt voortbestaan.

Gisteren onthulde Nieuwsuur hoe Poolse arbeidsmigranten via tussenpersonen met nepsollicitaties en valse handtekeningen fingeren dat ze in Nederland verblijven, een voorwaarde om een uitkering te krijgen. In werkelijkheid vertrekken ze naar Polen om daar vakantie te vieren of zwart te werken.

Ruzie achter de schermen

Verslaggever Siebe Sietsma, die de fraude op het spoor kwam: "Idealiter zijn de bestanden van de uitvoeringsorganisaties UWV, DUO, SVB en de Belastingdienst aan elkaar gekoppeld, zodat dergelijke fraude niet kan gebeuren of eerder wordt gesignaleerd. Het gebruik van het adres uit de Basisregistratie Personen (BRP) zou dit soort problemen ondervangen."

Volgens Sietsma is het een hardnekkig probleem bij het UWV. "Achter de schermen is er ruzie met gemeenten omdat het UWV weigert samen te werken en informatie voor zichzelf houdt. Er is amper contact met gemeenten over adressen."

Zo werd in 2011 bekend dat het UWV aan 8500 mensen in Amsterdam een uitkering verstrekte, terwijl de gemeente Amsterdam die mensen helemaal niet kende. "Kennelijk is er bij het UWV sindsdien weinig veranderd."

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zegt dat de fraude door Poolse arbeidskrachten de laatste jaren alleen maar groter is geworden. Zelf hoorde hij er pas vrijdag van. "Een totaalbeeld heb ik nog niet, maar het was bekend. Er is altijd fraude, maar hier is veel te weinig aan gedaan. Er zijn steeds meer malafide tussenpersonen die deze fraude mogelijk maken."