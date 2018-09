Koolmees: Poolse uitkeringsfraude zeer ernstig

Veel Kamerleden vragen zich af hoe het kan dat het ministerie van Sociale Zaken al langer van deze praktijken wist, maar dat de Kamer er toch niet over is geïnformeerd. Koolmees zei dat de Kamer alleen op hoofdlijnen over de aanpak van fraude is ingelicht.

Volgens hem wilde het departement de handhavende instanties niet in de wielen rijden. Bovendien wilde Sociale Zaken niet te veel "de werkwijze van de fraudeurs inzichtelijk maken". Maar nu hij de details van de fraude heeft gehoord, vindt Koolmees de manier waarop de Kamer is geïnformeerd achteraf onvoldoende.

Hij gaat er met de Kamer over praten hoe "dit soort maatschappelijk gevoelige informatie beter met de Kamer kan worden gedeeld". Misschien moet de Kamer voor een deel vertrouwelijk worden ingelicht.

De minister gaat de komende tijd op een rij zetten wat er precies is gebeurd. Later deze maand wil hij zijn bevindingen naar de Kamer sturen.