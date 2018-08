Het steeds verder oplopende medicijntekort: deze huisarts trekt het niet meer

Hoewel het medicijntekort een wereldwijd probleem is, vaak veroorzaakt door grondstof- en productieproblemen, zijn de tekorten in Nederland veel groter dan in de omringende landen, Het liep de afgelopen jaren flink op: van 242 in 2011 naar 732 in 2017. En de KNMP verwacht dat het tekort verder zal toenemen.

"Het huidige beleid draagt absoluut bij aan de tekorten", zegt Klein Nulent. Hij legt uit dat Nederland voor fabrikanten steeds minder interessant wordt, waardoor ze kiezen voor andere afzetmarkten. "De geneesmiddelen zijn hier te goedkoop geworden." Hij beaamt dat het beleid veel geld heeft bespaard. "Maar de bijwerkingen worden nu van onacceptabele aard."